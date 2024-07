Fedez ne ha per tutti. Dopo la conclusione della sua relazione con Chiara Ferragni, l’artista è molto presente sui social, soprattutto nelle live Twitch sul canale de il Rosso. E’ proprio in una di queste dirette che si è lasciato andare su alcune dichiarazioni durante un gioco stile “Passaparolaccia” de Le Iene. Tra i vip discussi si suppone ci siano Fabrizio Corona, Morgan, Luis, J Ax, Lorenzo Fragola/Rovazzi e Andrea Damante.

Fedez, le confessioni sui vip con cui ha litigato

“Questa è una persona a cui ho voluto molto bene e il tempo mi ha fatto notare delle cose. C’è stato del bene, poi la vita ovviamente è sempre inaspettata e lo scontro è sempre dietro l’angolo. Oggi abbiamo un rapporto civile, ovviamente non è purtroppo il rapporto che avevamo una volta. Però è una persona a cui ho voluto tanto bene”.



“Questa invece è una persona su cui devo sospendere il mio giudizio – ha continuato Fedez – Solo il tempo mi farà capire il senso delle sue azioni. Perché oggi tante cose di ciò che ho visto in questi mesi non riesco a capirle. Solo il tempo mi farà capire se c’è un senso a tutto ciò o se erano cose fatte per impulso”.

“Qui c’è un’altra persona a cui ho voluto tanto bene e a cui credo di aver dato molto umanamente e lavorativamente. Ha dato tanto anche a me, più umanamente che altro. Sono curioso di vedere nei prossimi mesi se le sue azioni sono state dettate da un capriccio di un bambino viziato o se veramente aveva in testa un progetto. Io propendo più per la prima e se così fosse è un gran dispiacere”.

“Una persona con cui ho avuto modo di lavorare, di avere un rapporto di amicizia non profondissimo. Quando sono stato in giro per dei mesi a vagabondare girando Airbnb. In quel periodo lì mi è stato accanto e abbiamo iniziato a vederci. Poi ho scoperto delle cose che non mi hanno stupito, perché l’ambiente in cui stiamo noi è fatto così, ma mi ha dimostrato che non si finisce mai di stupirsi. E se pensa che le azioni non hanno conseguenze si sbaglia”.

“Questa persona è una testa di c***o perché in realtà me ne ha fatte di ogni, abbiamo litigato e tutto. Però gli voglio sempre bene. Mi sta sulle scatole perché è una persona molto intelligente, con un principio autodistruttivo devastante. Questo è un peccato perché se facesse meno cavolate avrebbe la testa per fare cose belle”.

“Questo è un personaggio la cui storia ho studiato molto. Uno che ha cercato di cambiare la storia del paese ed è stato sacrificato dallo stesso paese che voleva cambiare in meglio, è una vittima di questo paese. No, non è Silvio!”.

“Con questa persona ho avuto un sacco di conflitti e litigi. Però è una persona a cui voglio sinceramente bene, perché è la persona che mi ha insegnato a fare televisione. Tu immagina che io a 23 anni ho iniziato a fare televisione e questa persona mi ha aiutato e insegnato a fare tv. Io a 23 anni, la prima esperienza televisiva l’ho fatta con questa persona che era all’apice della sua carriera, più o meno. Si tratta di una persona molto complicata con cui lavorare. Mi ha insegnato molto, ha un sacco di problemi e gli auguro di trovare la serenità che merita”.