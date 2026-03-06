Processo alla madre di Mark Samson, la donna racconta gli ultimi istanti di vita della giovane e cosa è avvenuto dopo l'assassinio da parte del figlio.

La madre di Mark Samson ha patteggiato 2 anni di carcere per concorso in occultamento di cadavere quando ha deciso di aiutare il figlio a ripulire la stanza dove è avvenuto il femminicidio e di aiutarlo a mettere il corpo della giovane in una valigia. Ora ha deciso di parlare ricordando quell’evento terribile.

Le urla e la pulizia successiva: cosa è successo davvero

La madre ha voluto svelare che cosa fosse accaduto quella mattina, ha sentito urlare i due giovani fidanzati ed ha provato ad entrare ma Mark l’ha fermata subito dicendole di aspettare.

Poi una volta aperta la porta l’abbraccio con il figlio ancora tremante, dietro di lui i piedi della giovane ormai senza vita. La decisione di ripulire tutto e di inserire il corpo della vittima nella valigia.

Il resto lo sappiamo, la scoperta del corpo gettato nel dirupo e il tentativo di depistare le indagini scaricando la colpa su altri.

Il ricordo della fine: “Ilaria non c’è più”

La madre rivive il momento in cui il figlio esce dalla stanza dopo aver ucciso la fidanzata.

“Mark cosa hai fatto” chiede la mamma al giovane, come riportato da SkyTG24 e lui le risponde con un laconico ed agghiacciante “Ilaria non c’è più, mi ha tradito”.

Per la donna è stato il giorno di andare in udienza nell’aula bunker di Rebibbia per ascoltare la sua versione sull’assassinio della giovane da parte del figlio.