Se siete alla ricerca di accompagnamenti alcolici per la vostra Pasqua che uniscano innovazione e tradizione, Fernet-Branca è la scelta giusta per voi.

La Pasqua è una festa ricca di significato, tradizioni e momenti autentici da vivere con le persone care. È un’occasione speciale in cui ogni dettaglio contribuisce a rendere l’atmosfera unica, dai piatti della tradizione alle emozioni vissute attorno alla tavola. In occasioni come queste, Fernet-Branca si conferma la scelta ideale per chi desidera unire gusto, storia e autenticità in un solo sorso. Da 180 anni, questo iconico amaro alle erbe accompagna le generazioni con il suo carattere inconfondibile e il suo profilo aromatico intenso, rendendo ogni momento un’esperienza da ricordare.

Ricetta amaro alle erbe: solo il primo dei tanti segreti di Fernet-Branca. Nel periodo pasquale, tra il pranzo con la famiglia e le serate con gli amici, il piacere di un buon digestivo diventa un rituale irrinunciabile. Con la sua miscela segreta di 27 erbe aromatiche provenienti da tutto il mondo, Fernet-Branca è la scelta perfetta per chi desidera concludere il pasto con una nota di intensità e carattere. Il suo sapore deciso e avvolgente è il risultato di un processo produttivo meticoloso, che comprende decozione, doppia estrazione e infusione, prima della maturazione in botti di rovere di Slavonia per almeno sei mesi. Questo conferisce a Fernet-Branca un equilibrio perfetto tra note amare, balsamiche e speziate, rendendolo un autentico piacere per il palato.

Fernet-Branca è un’icona senza tempo che da 180 anni incarna qualità, tradizione e spirito d’innovazione. Nato nel cuore di Milano nel 1845 dalla visione di Bernardino Branca, ha attraversato epoche e confini senza mai perdere la propria identità. Ancora oggi, la ricetta originale è gelosamente custodita dalla famiglia Branca, assicurando un prodotto inimitabile: fedele alle radici, ma sempre al passo con i tempi. Lo ricorda anche lo spot TV con il codino dedicato ai 180 anni, in onda da lunedì 6 aprile, che celebra non solo l’autenticità e la storia di Fernet-Branca, ma anche l’importante anniversario che l’amaro festeggia quest’anno.

Che sia gustato liscio, per apprezzarne appieno la profondità e la complessità, oppure utilizzato per creare cocktail iconici come l’Hanky Panky o il Branca Fizz, Fernet-Branca si adatta a ogni occasione, regalando un tocco di classe e autenticità alla Pasqua. Dopo un pranzo abbondante, un sorso di Fernet-Branca è l’ideale per esaltare la convivialità e il piacere della buona compagnia, rendendo ogni brindisi un momento speciale.

Ogni sorso di Fernet-Branca racconta una storia di passione, artigianalità e unicità .

Per rendere unica questa Pasqua, basta scegliere l’amaro che ha conquistato il mondo con il suo carattere deciso e inconfondibile. Un’eccellenza senza tempo, simbolo di autenticità. Fernet-Branca: l’incontro perfetto tra tradizione e innovazione.

In un anno così speciale per Fratelli Branca Distillerie, in cui Fernet-Branca celebra il 180° anniversario, il suo spirito inimitabile continua a essere protagonista, accompagnando i momenti più significativi con il suo gusto inconfondibile. Perché Fernet-Branca non è semplicemente un amaro alle erbe: è un simbolo di eccellenza che dura nel tempo.