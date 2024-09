Festa delle Offerte Prime: cosa comprare in promozione

La Festa delle offerte Prime si svolgerà dall’8 al 9 ottobre. Questi giorni saranno l’occasione perfetta per poter acquistare, finalmente, in promozione, ciò che si desiderava da tempo e che, magari, prima, non ci si poteva permettere. Vediamo insieme, nei paragrafi che seguono, come usufruire delle offerte del Prime Day e cosa comprare nello specifico.

Festa delle Offerte Prime

Come ogni anno, anche quest’anno, su Amazon, per due giorni interi, 8 e 9 ottobre, sarà possibile aderire ad una serie di offerte, su una vasta gamma di prodotti, appartenenti a categorie diverse, così da poter acquistare, finalmente, ciò che si desiderava da tempo e che prima, magari, aveva un costo alto o che non ci si poteva permettere.

Per partecipare all’evento, che da qualche anno a questa parte, si celebra, ormai, due volte l’anno, è importante essere membri Prime. Come diventarlo? E’ necessario visitare il sito Amazon, iscriversi e, dopo aver registrato i propri dati ed una carta prepagata per il pagamento, il gioco è fatto. Se siete dei nuovi iscritti, avrete diritto ad un primo mese Prime gratuito. Dopo il periodo di prova gratuito, potrete decidere se sottoscrivere un abbonamento annuale, decisamente più conveniente, oppure, un abbonamento mensile. Ovviamente, è possibile disdire l’abbonamento in qualunque momento.

Festa delle Offerte Prime: cosa comprare

Durante la Festa delle Offerte Prime è possibile approfittare degli sconti su prodotti diversi, appartenenti ad una vasta gamma di categorie differenti, che possono riguardare la casa e l’arredamento, il giardino, i giochi e i videogiochi, gli elettrodomestici e, soprattutto, la tecnologia che, come sempre, è la categoria che più di tutte viene presa d’assalto.

Quest’anno, com’è successo anche qualche mese fa, durante l’ultimo Prime Day, Amazon ha deciso di premiare i suoi clienti più affezionati con promozioni esclusive su tre dei suoi servizi più apprezzati. Nello specifico, in questi giorni, è già possibile attivare una promozione Audible di tre mesi gratuiti, per l’ascolto dei podcast o dei libri, una promozione Amazon Kindle Unlimited di tre mesi gratuiti, per letture infinite, e una promozione Amazon Music Unlimited di quattro mesi gratuiti, per l’ascolto dei brani e degli artisti musicali preferiti.

Festa delle Offerte Prime: le promozioni migliori

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per poter acquistare, ad un costo vantaggioso, ciò che si desiderava acquistare da tempo e che, magari, non è stato possibile acquistare per il costo eccessivo. Nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato alcune delle promozioni migliori sui prodotti maggiormente ricercati dai clienti.

SGIN Laptop 15.6″ 8GB RAM 256GB SSD Notebook Celeron Quad-Core 1366×768 2.4/5.0G WiFi Bluetooth 4.2 Memoria espandibile 512GB TF

Un modello leggero e compatto allo stesso tempo, facile da trasportare con sé durante gli spostamenti, veloce, fluido ed efficiente dal punto di vista energetico. Il laptop supporta tutte le funzioni tecnologiche moderne e, per chi lo desidera, può ampliare la memoria con l’inserimento di una comune Micro SD. Perfetto sia per lavorare che per passare un po’ di tempo a giocare, ascoltare musica o guardare un film.

Tapo C200C Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme Acustico e Luminoso Integrato

Una telecamera da interno con una tecnologia avanza che permette di rilevare il movimento e qualunque presenza estranea grazie alla visione notturna. Con audio bidirezionale, allarme acustico e luminoso integrato, l’invio di notifiche e la visuale a 360°, questa telecamera è in grado di registrare ed archiviare su una comune Micro SD immagini a rumori in modo chiaro e dettagliato.

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta – M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua

Essenziale per una vita più sana, questo Apple Watch, con questa versione, è diventato ancora più potente e compatibile con tutti i dispositivi Apple a vostra disposizione. L’articolo è in grado di monitorare la vostra salute, chiamare i soccorsi nel caso dovesse rilevare che qualcosa non va come dovrebbe, seguirvi nello sport e molto altro ancora. Il design è compatto e leggero allo stesso tempo. Resistente all’acqua, questo è il dispositivo che, la maggior parte di voi, sicuramente, stava cercando da tempo.

