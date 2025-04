Un’azione storica per il personale di cabina

Il segna una data importante per gli assistenti di volo di EasyJet, che hanno deciso di scioperare per quattro ore. Questa mobilitazione, indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, rappresenta la prima azione collettiva del personale di cabina dall’inizio della pandemia di Covid-19. Le ragioni di questo sciopero sono molteplici e affondano le radici in un deterioramento progressivo delle condizioni di lavoro, che ha portato a turni sempre più pesanti e a rotazioni programmate al limite della sostenibilità.

Le condizioni di lavoro sotto accusa

Le organizzazioni sindacali hanno denunciato una situazione insostenibile per gli assistenti di volo, evidenziando come i turni di lavoro stiano diventando sempre più gravosi. “Da tempo denunciamo turni sempre più pesanti e rotazioni programmate al limite”, affermano i rappresentanti sindacali. Questo non solo influisce negativamente sul benessere psicofisico degli equipaggi, ma ha anche un impatto diretto sulla qualità del servizio offerto ai passeggeri. La mancanza di un adeguato riposo e di condizioni di lavoro dignitose può compromettere la sicurezza e l’efficienza del servizio aereo.

Le conseguenze per i passeggeri e il futuro del settore

La mobilitazione degli assistenti di volo di EasyJet non è solo una questione interna all’azienda, ma ha ripercussioni anche sui passeggeri. Un servizio di qualità è fondamentale per garantire un’esperienza di volo positiva, e condizioni di lavoro inadeguate possono portare a un abbassamento degli standard. Inoltre, il settore aereo sta affrontando sfide significative nel recupero post-pandemia, e la gestione del personale è cruciale per il suo futuro. Se le aziende aeree non ascoltano le richieste dei lavoratori, potrebbero trovarsi a fronteggiare ulteriori mobilitazioni e un deterioramento della loro reputazione.