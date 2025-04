Visita di Stato a Roma: l'incontro tra Italia e Regno Unito

Un evento ricco di simbolismo

La visita di Stato di re Carlo e della regina Camilla a Roma rappresenta un momento cruciale per le relazioni tra Italia e Regno Unito. Con l’apertura del sipario su questo evento di quattro giorni, i due paesi hanno dimostrato il loro impegno a rafforzare un’amicizia già solida, in un periodo di particolare sintonia. Le Frecce Tricolori e le Red Arrows hanno sorvolato Roma, un simbolo di unità e collaborazione tra le due nazioni, mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i reali al Quirinale, sottolineando l’importanza di questo incontro.

Accoglienza e cerimonie ufficiali

La giornata è iniziata con l’arrivo della Bentley reale al Colle, dove le bandiere britannica, italiana ed europea sventolavano insieme. Gli inni nazionali hanno risuonato in un’atmosfera di grande solennità. Durante la rassegna dei reparti, un piccolo siparietto tra Carlo e Camilla ha catturato l’attenzione, evidenziando la spontaneità e l’umanità dei reali. La cerimonia all’Altare della Patria, dedicata al Milite Ignoto, ha ulteriormente rafforzato il legame tra i due paesi, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a fare da anfitrione.

Un focus sulla cultura e l’amicizia

Il programma della visita ha incluso anche una tappa al Colosseo, dove la coppia reale ha avuto l’opportunità di interagire con il pubblico. La passione di re Carlo per l’Italia è ben nota e si è manifestata durante il tour guidato da Alberto Angela, un cicerone d’eccezione. La visita ha avuto anche un aspetto umano, con Carlo che ha espresso il suo sostegno per il Papa, dimostrando un interesse sincero per le questioni religiose e sociali. La scelta di rendere pubbliche le diagnosi di salute della famiglia reale ha avuto un impatto significativo, portando un messaggio di speranza e solidarietà.

Un’agenda fitta di incontri

La visita proseguirà con incontri istituzionali, tra cui quello con la premier Giorgia Meloni e una tavola rotonda sulle catene di approvvigionamento nel settore dell’energia pulita. Carlo, per la prima volta, parlerà in Parlamento, un gesto che segna un momento storico per le relazioni tra i due paesi. La tre giorni a Roma culminerà con un banchetto in onore della coppia reale, ospitato dal presidente della Repubblica. Questo evento non è solo una celebrazione, ma anche un’opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra Italia e Regno Unito, in un contesto internazionale sempre più complesso.