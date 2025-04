La missione di Giorgia Meloni a Washington

Il 17 aprile, Giorgia Meloni, premier italiana, si prepara a varcare la soglia della Casa Bianca per un incontro cruciale con il presidente Donald Trump. L’obiettivo principale di questo incontro è quello di discutere la proposta di azzerare i dazi commerciali, una mossa che potrebbe portare benefici sia all’Unione Europea che agli Stati Uniti. Meloni è consapevole che la sua missione non è priva di rischi, ma è determinata a portare a casa un risultato positivo per l’Italia e per Bruxelles.

Il contesto delle relazioni commerciali

Negli ultimi mesi, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea sono aumentate, con nuove tariffe che preoccupano le categorie produttive italiane. Meloni ha sottolineato l’importanza di lavorare a stretto contatto con i 27 membri dell’Unione per definire un accordo che possa mitigare i danni economici. La premier ha già avviato contatti con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, per coordinare le strategie da adottare durante l’incontro con Trump.

Le aspettative e le incertezze

Nonostante le buone intenzioni, Meloni sa che convincere Trump ad accettare la proposta di azzerare i dazi non sarà facile. Tuttavia, la premier è pronta a sedersi al tavolo delle trattative, consapevole che anche solo l’apertura di un dialogo con l’Europa sarebbe considerata una vittoria. Parallelamente, Meloni intende portare avanti le trattative con Bruxelles per allentare le restrizioni sugli aiuti di Stato e liberare risorse senza compromettere i conti pubblici. La situazione è in continua evoluzione e le incertezze economiche globali rendono questo incontro ancora più cruciale.