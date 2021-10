Festa di Roma, Quentin Tarantino superstar sul red carpet

Roma, 19 ott. (askanews) – Quentin Tarantino accolto da vera star alla Festa del cinema di Roma. Il regista americano, che in Italia ha tantissimi fan, ha sfilato sul red carpet facendosi attendere, prima dell’incontro con il pubblico in cui riceve anche un Premio alla carriera, consegnatogli da Dario Agento. Tanti i fan che hanno cercato di avvicinarsi per vederlo e scattare foto.

Anche il maestro dell’horror italiano ha sfilato sul tappeto rosso.

Tarantino ha spesso detto che è stato per lui una fonte d’ispirazione e di aver ammirato i suoi film. “Il primo suo film che ho visto? Profondo Rosso” ha detto.