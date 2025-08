Fi: Cannizzaro, 'a Reggio Calabria manifestazione straordinaria'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare tutti per la partecipazione importantissima a questa tre giorni straordinaria. Grazie ai ministri per essere la migliore interpretazione dei valori di Forza Italia all’interno del governo. Ringrazio i nostri rappresentanti in regione e sul te...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Voglio ringraziare tutti per la partecipazione importantissima a questa tre giorni straordinaria. Grazie ai ministri per essere la migliore interpretazione dei valori di Forza Italia all’interno del governo. Ringrazio i nostri rappresentanti in regione e sul territorio per lo straordinario lavoro che portano avanti per la Calabria. Grazie ai nostri capigruppo e ai giovani di Forza Italia, che sono il vero motore del nostro partito.

E grazie a Antonio Tajani per la fiducia e per averci reso una grande famiglia. Nelle prossime settimane redigeremo un dossier da consegnare al governo perché la questione meridionale è sempre attuale. Riusciremo a ridurre il gap tra nord e sud, perché il Sud ha già rialzato la testa”. Così, Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Mezzogiorno del partito azzurro, durante gli Stati generali del Mezzogiorno a Reggio Calabria.