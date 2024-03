Fiere: Ieg, Marco Carniello nuovo Chief business officer e Carlo Costa Chief corporate officer

Rimini, 26 mar. (Labitalia) – Italian Exhibition Group Spa (Ieg), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, rende noto che, "funzionalmente al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico 2023-2028 approvato in data 25 gennaio 2024, ha adottato un modello organizzativo che prevede l’istituzione di due nuove figure qualificate quali dirigenti con responsabilità strategiche a diretto riporto dell’amministratore delegato: il Chief Business Officer e il Chief Corporate Officer". Il presidente Maurizio Renzo Ermeti ha così commentato: “Questa impostazione, considerate le aumentate dimensioni del gruppo, consentirà all’amministratore delegato, Corrado Peraboni, di concentrare maggiori energie allo sviluppo strategico del Gruppo e ci metterà in condizioni di essere più rapidi ed incisivi nell’execution dei nostri progetti”.

In particolare, il ruolo di Chief Business Officer, chiamato a coordinare il business fieristico del Gruppo e le sue evoluzioni digitali, è stato affidato a partire dal 1° marzo 2024 a Marco Carniello, che ha rivestito negli ultimi anni il ruolo di Global Brand Director del settore Jewellery della società. Il ruolo di Chief Corporate Officer, a cui è affidata la gestione dei settori Operation, Finance, Hr, It, Legal Compliance e le attività corporate delle controllate, sarà ricoperto a partire dal 22 aprile 2024 da Carlo Costa che, fino al 2022, ha rivestito il ruolo di Group Chief Financial Officer nella società.

"Alla data odierna, Carlo Costa ricopre il ruolo di Chief Financial Officer in una delle più importanti realtà del settore Dairy italiano. Per quanto a conoscenza della società, si informa che alla data odierna il dottor Carlo Costa detiene direttamente 4.250 azioni della società; l’ingegnere Carniello non detiene direttamente o indirettamente azioni di Italian Exhibition Group Spa", precisa Ieg.