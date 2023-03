Figli coppie gay, Parlamento Ue condanna stop registrazioni: "Italia torni indietro"

Bruxelles, 30 mar. - (Adnkronos) - Il Parlamento Europeo ha approvato per alzata di mano, in plenaria a Bruxelles, un emendamento presentato da Renew Europe che "condanna le di non registrare più i ". Il Parlamento Europeo, si legge ancora nell'emendamento, "ritiene che...

Bruxelles, 30 mar. – (Adnkronos) – Il Parlamento Europeo ha approvato per alzata di mano, in plenaria a Bruxelles, un emendamento presentato da Renew Europe che "condanna le di non registrare più i ". Il Parlamento Europeo, si legge ancora nell'emendamento, "ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli; ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989; esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità Lgbtqi+ in Italia; invita il Governo italiano a revocare immediatamente la sua decisione".