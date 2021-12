Figliuolo: tante controversie, importante vaccinare anche bambini

Roma, 23 dic. (askanews) – “La vaccinazione ai bambini, so che ci sono tante controversie, però noi seguiamo gli scienziati. Tutti a livello internazionale, ma la Società pediatrica italiana, i maggiori pediatri italiani, ci dicono che anche per loro, specie in questa fase è importante vaccinarsi. Sono i pediatri che consigliano le famiglie, poi le famiglie, in maniera libera, fanno la loro scelta”: così il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub pediatrico vaccinale allestito nel Museo dei bambini Explora a Roma, assieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Abbiamo visto tante mamme, tanti genitori, che portano qui i loro bimbi a vaccinarsi. Questo spazio incarna un po’ la filosofia del piano che abbiamo concepito tanto tempo fa, cioé di usare gli spazi che abbiamo”, ha aggiunto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.