Fine vita: Lai-Meloni (Pd), 'bene Toscana, ora avanti anche in Sardegna'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “La Regione Toscana ha fatto bene a normare le procedure per il fine vita, come la Corte costituzionale chiede al Parlamento ormai da anni. Dovrebbe essere il Parlamento a legiferare, come richiesto dalle sentenze della Consulta. Ma la maggioranza di centrodestra, nonostante alcuni presidenti di Regione più volte abbiano dichiarato di condividere i principi e la necessità di intervenire, non intende dare corso alle indicazioni della Consulta. Da parte nostra confidiamo che anche altre Regioni procedano a rendere il diritto ad un fine vita dignitoso realmente applicabile dalle aziende sanitarie all’interno del quadro legislativo già esistente anche per le sentenze della Corte. Bene ha fatto il Pd in Sardegna a depositare una proposta di legge, che confidiamo sia rapidamente approvata dal Consiglio regionale". Così i parlamentari sardi del Pd Silvio Lai e Marco Meloni.