Il Festival di Sanremo non smette di regalare colpi di scena uno degli ultimi è relativo agli ospiti che vedremo il 25 febbraio, giorno della seconda puntata della kermesse canora difatti è ufficializzato un nome iconico della televisione italiana che tornerà su un palco che lo ha visto per anni protagonista.
Fiorello, “La Pennicanza” live da Sanremo
Fiorello ha voluto avvisare tutti i propri follower della sua presenza a Sanremo nella giornata del 25 febbraio. La sua assenza dagli studi milanesi non rovinerà la programmazione de “La Pennicanza” programma condotto da lui assieme a Biggio.
Difatti il programma vedrà una parte condotta e prodotta direttamente sul posto immergendo a pieno sia gli ascoltatori che chi ha la possibilità di vedere in programma in tv grazie a Rai 2 visual.
Fiorello all’Ariston, l’annuncio su Instagram
Fiorello sarà protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il presentatore siciliano infatti calcherà il palco anche se al momento non è chiaro il suo ruolo.
Se da un lato ha uffcializzato il suo approdo nella città dei fiori, dall’altro è sconosciuto cosa debba fare assieme a Biggio.
Carlo Conti nel pre-festival ha chiamato Fiorello per salutarlo ed ha avvisato Biggio di restare a casa ma non ha fatto alcun accenno ad una sua presenza all’Ariston.
Nella diretta Instagram da casa Fiorello è stata confermata la partenza da Milano per le 06:30 in direzione Liguria come riportato da IlFattoQuotidiano.it