Fiorello farà una comparsa alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 assieme al collega Biggio. Sconosciuto il suo ruolo.

Il Festival di Sanremo non smette di regalare colpi di scena uno degli ultimi è relativo agli ospiti che vedremo il 25 febbraio, giorno della seconda puntata della kermesse canora difatti è ufficializzato un nome iconico della televisione italiana che tornerà su un palco che lo ha visto per anni protagonista.

Fiorello, “La Pennicanza” live da Sanremo

Fiorello ha voluto avvisare tutti i propri follower della sua presenza a Sanremo nella giornata del 25 febbraio. La sua assenza dagli studi milanesi non rovinerà la programmazione de “La Pennicanza” programma condotto da lui assieme a Biggio.

Difatti il programma vedrà una parte condotta e prodotta direttamente sul posto immergendo a pieno sia gli ascoltatori che chi ha la possibilità di vedere in programma in tv grazie a Rai 2 visual.

Fiorello all’Ariston, l’annuncio su Instagram

Fiorello sarà protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il presentatore siciliano infatti calcherà il palco anche se al momento non è chiaro il suo ruolo.

Se da un lato ha uffcializzato il suo approdo nella città dei fiori, dall’altro è sconosciuto cosa debba fare assieme a Biggio.

Carlo Conti nel pre-festival ha chiamato Fiorello per salutarlo ed ha avvisato Biggio di restare a casa ma non ha fatto alcun accenno ad una sua presenza all’Ariston.

Nella diretta Instagram da casa Fiorello è stata confermata la partenza da Milano per le 06:30 in direzione Liguria come riportato da IlFattoQuotidiano.it