Fiorello pronto a seguire Amadeus?

Da poco tempo si è conclusa la stagione televisiva 2023/2024 e si inizia già a parlare della prossima. Ci sono davvero tanti addii per quanto riguarda la Rai, ma anche Mediaset, con nomi che hanno fatto parlare notevolmente. Dopo l’abbandono di Fabio Fazio, approdato a Discovery, si è parlato a lungo della sostituzione di Barbara D’Urso.

Non è passato inosservato anche l’abbandono di Amadeus, che ha deciso di lasciare la Rai per Discovery. Impossibile non pensare al suo amico Fiorello, che molti hanno pensato potesse decidere di seguirlo nella nuova rete. A quanto pare, per il momento i fan dello showman possono stare tranquilli, perché Fiorello rimane in Rai, e l’unico cambiamento che ha deciso di seguire riguarda la sua dieta.

Fiorello cambia dieta: segue il Dinner Cancelling

Fiorello ha deciso di seguire un particolare stile alimentare che viene chiamato Dinner Cancelling. Si tratta di un regime che proibisce di assumere cibo nell’orario compreso tra le 17 del pomeriggio e le 8 del mattino. In questa fascia oraria sono ammesse solo bevande non zuccherate, come acqua, tè e tisane. In questo modo si stimola l’organismo ad attingere alle riserve di grasso e zuccheri.