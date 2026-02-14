fiorentina sbanca il sinigaglia: fagioli e kean regalano tre punti

Sinigaglia. La Fiorentina espugna il campo del Como per 2-1 al termine di una partita combattuta. I padroni di casa hanno creato più occasioni e hanno reagito nella ripresa, ma non hanno convertito le opportunità decisive. Gli ospiti sono stati più cinici in fase realizzativa e hanno sfruttato un episodio su calcio di rigore per raddoppiare.

Nel finale il Como ha accorciato le distanze con un episodio favorevole, senza però trovare il pareggio.

I fatti

La sfida al Sinigaglia si è chiusa con il successo esterno della Fiorentina per 2-1. La prima rete è nata da una manovra impostata a centrocampo dalla squadra ospite. Il raddoppio è stato realizzato su azione dal dischetto, a seguito di un intervento sanzionato dall’arbitro. Nel finale il Como ha ridotto lo svantaggio con una rete nata da un episodio sfortunato che ha favorito i padroni di casa.

Le azioni decisive

La partita è stata decisa da due momenti chiave: un’azione corale della Fiorentina e il calcio di rigore trasformato dagli ospiti. Il Como ha mostrato progressi nella fase offensiva nella ripresa, ma non ha capitalizzato le occasioni più rilevanti. L’episodio sul dischetto ha cambiato l’inerzia del match, determinando il vantaggio che si è rivelato decisivo.

Come si è sviluppata la partita

Nel corso della prima frazione la Fiorentina ha sbloccato il risultato con una giocata corale che ha valorizzato la qualità a centrocampo. Nicolò Fagioli ha trovato la via del gol al 26′, capitalizzando una situazione costruita dalla manovra viola. Il vantaggio ha costretto il Como a riorganizzare le proprie linee per provare a riequilibrare la partita.

Il raddoppio e il ruolo del rigore

All’inizio della ripresa la Fiorentina ha aumentato la pressione e, al 54′, ha ottenuto un rigore. Moise Kean ha trasformato dal dischetto, portando i viola sul 2-0. L’episodio ha ridotto gli spazi per la reazione lariana e ha costretto la squadra a scoprire maggiormente le proprie linee nella ricerca del gol.

La reazione del Como e l’episodio decisivo

Nonostante lo svantaggio, il Como ha continuato a cercare il pareggio. Nel secondo tempo la squadra di casa ha alzato il ritmo e creato occasioni. Al 77′ un autogol ha riaperto l’incontro e ridotto gli spazi per la reazione lariana. L’episodio ha spinto il Como a scoprire maggiormente le linee nella ricerca del gol e ad aumentare l’intensità negli ultimi minuti.

Espulsione e tensione finale

La fase conclusiva è stata segnata dall’espulsione di Morata, allontanato per doppia ammonizione all’89’. Il rosso ha lasciato il Como in inferiorità numerica e complicato la rimonta. La Fiorentina ha gestito gli ultimi minuti con pragmatismo, controllando il possesso e limitando le opportunità avversarie.

Implicazioni in classifica e considerazioni tecniche

I dati di mercato mostrano come il risultato confermi il Como al sesto posto con 41 punti, esito che riflette una stagione finora solida. Secondo le analisi quantitative, la vittoria della Fiorentina consente l’aggancio al Lecce a quota 21 punti, migliorando lo slancio in vista delle prossime giornate. Sul piano tecnico, la squadra ospite ha dimostrato efficacia nelle situazioni decisive, mentre la formazione di casa ha predominato nel possesso palla. Le metriche finanziarie applicate all’analisi tattica evidenziano un basso tasso di conversione delle occasioni più limpide da parte del Como.

Statistiche e aspetti tattici

I dati di mercato mostrano continuità con le osservazioni precedenti: secondo le analisi quantitative, il Como ha registrato un basso tasso di conversione delle occasioni più limpide, nonostante un numero di tentativi comparabile a quello degli avversari. La Fiorentina ha invece massimizzato i momenti chiave con due reti decisive, frutto di scelte di posizione e letture difensive più efficaci. L’episodio del rigore e l’autogol hanno inciso direttamente sul risultato e sulla gestione tattica negli ultimi minuti.

Dal lato strategico, il peso delle sostituzioni e la capacità di reggere la pressione nel finale hanno determinato l’inerzia della partita. Le metriche degli xG e delle progressioni palla mostrano una supremazia territoriale del Como non tradottasi in gol. Il sentiment degli osservatori tecnici indica che la differenza è stata principalmente nella finalizzazione e nella selezione delle giocate negli ultimi 20 metri.

Qualche spunto per il prossimo turno

Dal prosieguo dell’analisi tattica emerge che la differenza si è manifestata negli ultimi 20 metri, con impatto sulla finalizzazione e sulla selezione delle giocate. Per il Como restano comunque segnali di resistenza nel secondo tempo: la squadra ha reagito e creato occasioni, mostrando margini di miglioramento nella circolazione palla e nella gestione delle transizioni offensive.

La Fiorentina dovrà invece consolidare la solidità difensiva e ottimizzare le ripartenze, valorizzando l’efficacia offensiva dei suoi elementi principali. Secondo le analisi quantitative, gli spunti emersi dovranno tradursi in aggiustamenti tattici mirati per consolidare posizioni e ambizioni nelle prossime giornate.

Secondo le analisi quantitative, il 2-1 a favore della Fiorentina al Sinigaglia è il risultato di episodi decisivi. Un gol di qualità ha aperto la contesa. Un rigore è stato sfruttato per il pareggio. Un autogol ha riaperto la partita, poi l’espulsione ha determinato la chiusura del match. La classifica resta con il Como saldo al sesto posto a 41 punti e la Fiorentina che aggancia il Lecce a 21 punti.