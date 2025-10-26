Fiorenzuola d'Arda: Uomo Accoltellato, Aggressore Trovato Carbonizzato

Un'aggressione avvenuta a Fiorenzuola d'Arda ha portato a gravi ferite per un uomo, mentre il presunto aggressore è stato rinvenuto senza vita.

Un evento drammatico ha scosso la tranquillità di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, dove un uomo di 32 anni è stato vittima di un violento accoltellamento. La vicenda ha avuto luogo nel pomeriggio del 26 ottobre, quando la vittima, seduta su una panchina, è stata aggredita da un uomo che si sospetta essere l’ex compagno della sua fidanzata.

Dopo l’aggressione, il 32enne è stato trovato in una pozza di sangue e le sue condizioni sono apparse subito critiche. L’intervento tempestivo del 118 ha permesso il suo trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate. Attualmente, la vittima sta lottando tra la vita e la morte a causa di una decina di fendenti inferti al collo e all’addome.

Le circostanze dell’aggressione

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, il presunto aggressore, un cittadino ucraino, avrebbe colpito il 32enne in un momento di estrema violenza, apparentemente motivato da questioni di gelosia. Dopo aver portato a termine l’aggressione, l’uomo è fuggito a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, la sua corsa si è conclusa tragicamente in una zona isolata di Lusurasco, dove ha deciso di togliersi la vita.

Il ritrovamento del corpo

Successivamente all’accaduto, il corpo del presunto aggressore è stato rinvenuto all’interno della vettura, completamente carbonizzato. Per determinare con certezza le sue generalità, sono state disposte analisi e un’autopsia che si svolgeranno nei prossimi giorni. Le indagini continuano per chiarire ulteriormente i dettagli di questo episodio drammatico.

Identità e professione della vittima

La vittima, un uomo originario di Saronno ma residente a Turate, ha dichiarato di essere un pilota dell’Aeronautica, attualmente di stanza in una base in Veneto. Tuttavia, ulteriori verifiche hanno rivelato che non esistono conferme sulla sua appartenenza al corpo militare. L’Aeronautica ha, infatti, specificato che il 32enne non è un suo pilota, sollevando interrogativi sulle motivazioni che l’hanno portato a fare tale affermazione.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno svolgendo approfondite indagini per chiarire le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. La fidanzata della vittima, anch’essa originaria dell’Est Europa, è giunta sul luogo dell’aggressione poco dopo che era avvenuto l’incidente, aggiungendo ulteriori elementi che gli inquirenti stanno cercando di analizzare.

Questo episodio di violenza ha sollevato un profondo sconcerto nella comunità locale, mettendo in evidenza le tematiche legate alla gestione delle relazioni personali e alle conseguenze drammatiche che possono derivare da conflitti irrisolti. Le autorità continuano a lavorare per fare chiarezza su quanto accaduto, mentre la vittima e la sua famiglia affrontano un momento di grande difficoltà e angoscia.