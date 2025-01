Firenze, arrestato un 30enne per tentato incendio alla caserma dei carabinieri

Firenze, arrestato un 30enne per tentato incendio alla caserma dei carabinieri

Un giovane è stato fermato per un attacco incendiario con finalità eversive.

Un attacco incendiario inquietante

Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Borgo San Lorenzo, un comune del Mugello in provincia di Firenze. Nella notte del 13 gennaio, un giovane di 30 anni ha tentato di appiccare un incendio alla caserma dei carabinieri, un atto che ha suscitato preoccupazione per le sue implicazioni eversive. L’azione è stata compiuta mentre l’uomo si trovava in regime di arresti domiciliari, un dettaglio che rende la situazione ancora più allarmante.

Le indagini e il fermo

Le indagini, condotte dai militari del Ros e dai carabinieri di Firenze, hanno portato rapidamente all’arresto del sospettato. Grazie all’analisi approfondita di centinaia di sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento. Le immagini mostrano un giovane con il volto parzialmente coperto, che si avvicina al portone della caserma e utilizza un contenitore di liquido infiammabile per appiccare il fuoco. Questo intervento mirato ha permesso di raccogliere prove decisive in meno di 24 ore.

Il rischio di fuga e le conseguenze

Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, a causa del ritenuto pericolo di fuga del giovane. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei militari presenti nella caserma ha evitato che l’incendio causasse danni maggiori. Grazie all’uso di estintori, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi ulteriormente. Questo episodio non solo mette in luce il rischio di atti violenti, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza e sulla vigilanza nelle aree sensibili.