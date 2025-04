Il ministero dell'Interno si unisce al processo per i disordini durante il corteo anarchico a Torino.

Il contesto dei disordini a Torino

Il recente processo che si sta svolgendo a Torino ha riacceso l’attenzione sui disordini avvenuti nel centro storico durante un corteo anarchico. Questo evento, che ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti, è stato indetto in solidarietà verso Alfredo Cospito, un detenuto in sciopero della fame per protestare contro il regime di carcerazione 41 bis. Durante la manifestazione, si sono verificati atti di vandalismo che hanno coinvolto 21 automobili, cassonetti, parcometri e vetrine di negozi, causando danni significativi e preoccupazione tra i cittadini.

Le parti coinvolte nel processo

Il ministero dell’Interno, rappresentato dall’avvocato Alessandra Simone, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo, un passo che sottolinea la gravità degli eventi e l’impegno delle istituzioni nel perseguire la giustizia. Oltre al ministero, anche il Comune di Torino, Gtt, Reale Mutua Assicurazioni e Banca Reale hanno presentato la loro costituzione come parti civili. Le forze dell’ordine e alcuni cittadini, tra cui proprietari di negozi e avvocati, hanno subito danni e sono stati riconosciuti come persone offese, anche se non si sono costituiti formalmente.

Le accuse e le implicazioni legali

Il dibattimento, previsto per maggio, coinvolgerà 18 imputati accusati di vari reati, tra cui devastazione e violenza a pubblico ufficiale. La procura ha descritto i manifestanti come autori di un vero e proprio “apparato paramilitare” che ha preparato scontri con le forze dell’ordine. Tra gli imputati figura Pasquale Valitutti, una figura storica del movimento anarchico, che è stato accusato di istigazione e apologia di atti di natura terroristica. La sua presenza in aula è stata segnata da un peggioramento delle sue condizioni di salute, sollevando interrogativi sulla sua capacità di seguire il processo.

Le prospettive future del processo

Il tribunale dovrà decidere se riunire il fascicolo di Valitutti con quello principale, un passo che potrebbe influenzare l’andamento del processo. La situazione è complessa e le conseguenze legali potrebbero estendersi oltre il singolo caso, toccando questioni più ampie legate alla libertà di espressione e al diritto di manifestare. La decisione del ministero dell’Interno di costituirsi parte civile rappresenta un segnale chiaro della volontà delle istituzioni di affrontare con serietà e determinazione gli atti di violenza e vandalismo che minacciano l’ordine pubblico.