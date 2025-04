Il contesto delle baby gang a Milano

Negli ultimi anni, Milano ha visto un aumento preoccupante delle attività delle baby gang, gruppi di giovani coinvolti in atti criminosi come furti e rapine. Questi gruppi, spesso composti da ragazzi molto giovani, si sono resi protagonisti di episodi di violenza e illegalità che hanno scosso la città. La loro operatività non è solo un problema locale, ma si inserisce in un contesto più ampio di criminalità organizzata, dove i legami con reti di ricettazione e traffico di beni rubati sono sempre più evidenti.

Il caso di via Ricciarelli: un esempio emblematico

Un caso emblematico è quello che si è verificato in via Ricciarelli, nella zona di San Siro. Qui, una famiglia rom è stata accusata di gestire una rete di ricettazione di gioielli rubati, con un’operazione che coinvolgeva anche bambini di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Questi minori venivano utilizzati per spostare il bottino, mentre gli adulti si occupavano di gestire le transazioni con i criminali. La scritta “Niko” accanto al cancello d’ingresso della stabile Aler rappresenta un simbolo di questa attività illecita, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Le conseguenze sociali e legali

Le conseguenze di questa situazione sono devastanti. Non solo la sicurezza dei cittadini è compromessa, ma anche il futuro di questi giovani coinvolti. L’uso di minori in attività criminali solleva interrogativi etici e legali, e mette in luce la necessità di interventi mirati da parte delle istituzioni. È fondamentale che le autorità non solo perseguano i responsabili, ma anche che si impegnino in programmi di prevenzione e recupero per i ragazzi coinvolti, affinché possano avere un futuro lontano dalla criminalità.