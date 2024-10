Oltre mille persone, tra studenti e personale scolastico, sono state evacuate questa mattina dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze.

Scuola evacuata a Firenze

Un forte boato ha scosso l’Istituto superiore “Leonardo da Vinci” seminando panico tra studenti, insegnanti e personale scolastico. Il frastuono è stato avvertito dal personale ausiliario dell’edificio attualmente sottoposto a lavori di messa in sicurezza antisismica, secondo quanto riportato da Firenze Today.

Le prime informazioni emerse indicano che il rumore sia sia stato generato da un cedimento nel sottosuolo, che ha causato una significativa crepa nel muro interno della struttura.

Le indagini dopo l’evacuazione della scuola

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze sono intervenuti prontamente sul luogo, effettuando un’ispezione dettagliata della scuola.

I tecnici della Città Metropolitana di Firenze hanno effettuato controlli strutturali: in due aule didattiche, una al piano terreno e l’altra al primo piano, si sono verificate fessurazioni di due tramezzi di murature non portanti.

Sono in corso accertamenti sulle cause delle fessurazioni ma non ci sarebbero lesioni né cedimenti strutturali.

“I primi accertamenti escludono qualsiasi tipo di danni alla struttura portante. Aspettiamo la relazione dei vigili del fuoco”, dichiara Beatrice Barbieri, consigliera della Metrocittà delegata all’edilizia scolastica nell’area fiorentina

Nessun ferito nella scuola a Firenze

Non si registrano feriti, ma solo momenti di intenso spavento. Per garantire la sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico per consentire l’arrivo dei soccorsi e agevolare l’evacuazione.