Fisco: Casasco (FI), 'con noi mai patrimoniale, risparmio italiani già tassato'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "La patrimoniale, per Forza Italia, non passerà mai: è nel nostro Dna, dal presidente Berlusconi fino a oggi con il nostro segretario Antonio Tajani. Per noi la patrimoniale non esiste, perché il risparmio degli italiani è frutto di redditi già tassati. Introdurre una patrimoniale significherebbe tassare due volte lo stesso reddito, ed è quindi un concetto per noi assolutamente inconcepibile".

Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito, intervenendo a Tgcom24.

"In Italia attualmente – prosegue – esistono più di nove tassazioni patrimoniali, come l’Imu, l’imposta di bollo, quella di registro e ipotecaria, quella sulle attività immobiliari e transazioni finanziarie, quella sulle donazioni e quella sulle attività immobiliari, solo per citarne alcune, che derivano da una lunga storia di governi della sinistra. Grazie a Berlusconi le successioni hanno oggi una soglia di esenzione e saranno un nuovo obiettivo di tassazione della sinistra. Noi vogliamo l’esatto opposto: vogliamo abbattere le tasse e siamo assolutamente contrari alla doppia imposizione in ogni ambito. Anche nella manovra in discussione stiamo affrontando il tema della doppia tassazione prevista dall’articolo 18 sui dividendi, rispetto alla quale ribadiamo la nostra ferma contrarietà. La nostra linea economica è liberale, non statalista né comunista come quella che la sinistra oggi sta mostrando".

"Dobbiamo puntare sugli investimenti a favore delle imprese, perché è solo attraverso la crescita che si creano posti di lavoro e si aumentano i salari. La nostra ricetta è assolutamente liberale e va in questa direzione: è fondata sulla competitività delle imprese, per dare valore aggiunto al nostro Paese. La ricetta della sinistra, fatta solo di più tasse, è sbagliata non solo per Forza Italia ma per l’economia intera, perché genera ulteriore debito e danni ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie e a tutto il sistema Paese", conclude.