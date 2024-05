Fisco: in Cdm relazione Leo su redditometro

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Si è svolta in Consiglio dei ministri la relazione del viceministro all'Economia Maurizio Leo sulla questione redditometro. Ieri il vice titolare del Mef ha firmato l'atto di indirizzo per bloccare l'entrata in vigore del nuovo redditometro, che era ...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Si è svolta in Consiglio dei ministri la relazione del viceministro all'Economia Maurizio Leo sulla questione redditometro. Ieri il vice titolare del Mef ha firmato l'atto di indirizzo per bloccare l'entrata in vigore del nuovo redditometro, che era stato introdotto con un decreto ministeriale lunedì scorso in Gazzetta Ufficiale.