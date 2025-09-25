Una serata di normale routine si è trasformata in dramma per la comunità di Fiumicino, nel quartiere di Isola Sacra. Martedì 23 settembre, intorno alle 22:00, una donna di 34 anni è stata travolta da un’auto mentre passeggiava con il figlio di otto anni. L’incidente è avvenuto in via Redipuglia, nei pressi di una rotatoria.

Tragedia a Fiumicino: morta una donna travolta da un’auto

Le autorità locali hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Simona Bortoletto stava camminando con il figlio di otto anni quando una Smart l’ha travolta. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla, ma per la donna non c’è stato nulla da fare, ed è morta sul colpo. Non è ancora chiaro se si trovasse sul marciapiede o sul ciglio della strada al momento dell’impatto.

I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale sotto il coordinamento della Procura di Civitavecchia, mentre gli investigatori cercano testimoni e analizzano eventuali telecamere di sorveglianza della zona. Nel frattempo, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano per gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Il conducente della Smart, un uomo di circa trent’anni che si sarebbe fermato al momento dell’impatto, è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale.

Fiumicino sotto choc: cordoglio per la giovane madre

Simona Bortoletto era una giovane molto conosciuta e stimata nella comunità locale. Nata e cresciuta a Focene, era ricordata per il suo carattere solare e il modo affettuoso con cui salutava chiunque, spesso chiamandoli per nome anche da lontano. Appassionata di cucina e attiva sui social, condivideva ricette e momenti della sua vita, conquistandosi l’affetto di amici e conoscenti. La notizia della sua morte ha provocato profondo cordoglio tra chi la conosceva, soprattutto nella sua cerchia familiare e nel quartiere in cui viveva.