Egitto: Di Maio, 'dialogo con Il Cairo, seguiremo processo Zaki'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Il ragazzo è egiziano. Comunque, al di là della nazionalità, l’Italia è sempre impegnata per il rispetto dei diritti umani. Abbiamo chiesto che l’Italia possa seguire tutti i passaggi del processo". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito del caso del giovane studente egiziano, Patrick George Zaki, in un'intervista al Corriere e a Repubblica. "Stiamo attivando tutti i soggetti per conoscere che cosa è successo".

Una storia che sembra ripetere di Giulio Regeni. "Ho avuto modo di incontrare i genitori di Giulio Regeni e pubblicamente ho detto una cosa molto chiara: l’obiettivo che ci siamo dati fin dalla nascita di questo governo è la riattivazione del dialogo tra le procure, che era rimasto interrotto per un anno.

Il 14 gennaio c’è stato un primo incontro tecnico, adesso – quando Roma avrà nominato il suo nuovo procuratore capo – dovrà esserci un vertice ai massimi livelli. Quella sarà la prova del nove delle disponibilità. Non sono Alice nel Paese delle meraviglie, so che non sarà facile, ma mi aspetto concretezza. Vogliamo che i colpevoli siano individuati e puniti. Questo processo di conoscenza e di richiesta di giustizia però può essere portato avanti solo avendo un ambasciatore lì. Lo stesso vale per l’aiuto che possiamo dare a Patrick Zaky proprio per il fatto che al Cairo l’Italia c’è".

Quanto alla vendita di navi da Fincantieri alla Marina egiziana, il ministro aggiunge che "sulle fregate Fremm il governo non ha preso alcuna decisione.

C'è un negoziato in corso tra Fincantieri e il governo egiziano, ma seguiamo con molta attenzione quello che sta avvenendo e nessuna vendita è stata approvata".