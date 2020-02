Agricoltura: in Sicilia sette Distretti del cibo, isola pronta a partecipare a bando nazionale

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – Anche la Sicilia parteciperà con i suoi 'Distretti del cibo' al primo bando nazionale messo a punto dallo stesso Ministero delle Politiche agricole per 18 milioni di euro. Sono sette i distretti siciliani individuati ed iscritti, grazie ad un provvedimento dell’assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera, nel registro nazionale dei Distretti del Cibo istituito presso il Ministero.

Un percorso, quello siciliano, che mediante evidenza pubblica, in appena due anni di governo Musumeci ha portato dapprima all’individuazione e poi al riconoscimento di queste nuove realtà che hanno saputo fare rete e fare sistema per sfruttare al meglio i fondi nazionali e comunitari per la valorizzazione e promozione del territorio, tutelare l’ambiente, incentivare la nascita di nuove realtà, migliorare le produzioni agricole di qualità e la ricettività dei luoghi.