Iag: Al Baker (Qatar Airways), 'aumento quota prova sostegno a strategia'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Il nostro investimento fino ad oggi in Iag ha avuto un grande successo e l'aumento della nostra partecipazione è la dimostrazione del nostro continuo sostegno a Iag e alla sua strategia". Così in una nota il Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker dopo che la compagnia che detiene il 49% di Air Italy, ha annunciato di essere salita dal 21,4% al 25,1% nel capitale sociale di Iag, il gruppo britannico che controlla tra le altre le compagnie British Airways, Aer Lingus, Iberia e Vueling.

Qatar Airways, aggiunge Al Baker, "continua a considerare le opportunità di investimento nelle compagnie aeree e supporta i team di gestione che condividono la nostra visione per migliorare le opportunità di viaggio per i passeggeri delle compagnie aeree in tutto il mondo".