Prima classe in Stazione, a Termini arriva Open Colonna Bistrò

Roma, 20 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Un ristorante di prima classe in stazione. Ma ‘democratico’, alla portata di tutti. E’ stato inaugurato oggi, a Roma, all’interno della Stazione Termini, Open Colonna Bistrò, il nuovo ristorante dello chef stellato Antonello Colonna, realizzato con Chef Express (Gruppo Cremonini) all’interno nei rinnovati spazi dell’Ala Mazzoniana, sul lato di via Giolitti (all’altezza della galleria di testa). Nella cornice di questa suggestiva location, lo chef propone una selezione di piatti della tradizione, impreziositi dalla sua continua ricerca di sapori e materie.

Il locale ha 120 coperti distribuiti nello spazio dell’ammezzato, sotto le restaurate volte originarie decorate con le grandi lampade razionaliste e dove sono stati conservati anche i monumentali lampioni realizzati da Alessandro Mendini nel 2000.

Con questa ricchezza architettonica dialoga la grande cucina a vista dove verranno preparati i piatti della tradizione romana reinterpretati dallo chef Colonna e abbinati con i migliori vini del territorio.

Al locale si può accedere da tre differenti ingressi: direttamente dall’esterno della Stazione da via Giolitti 4, oppure dall’interno, entrando a lato del binario 24, salendo poi una scala dal piano terra; e dal portale della Terrazza al primo piano della stazione, di cui il ristorante è il massimo coronamento nell’offerta gastronomica.

Secondo Antonello Colonna, nel nuovo ristorante, “ci sarà una proposta che a Roma non ho mai fatto, basata sulla romanità autentica integrata dalle ricette regionali del Lazio e dell’Italia". "Sono orgoglioso di questa nuova sfida – ha detto – che vuole portare l’alta cucina in un contesto di viaggio, dove sembra dominare la fretta tipica di un luogo di passaggio.

Con Chef Express abbiamo voluto, al contrario, creare un luogo di riferimento e di destinazione: vogliamo riportare i romani dentro la stazione”.

Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express, ha sottolineato: “La nostra conoscenza e collaborazione con Antonello Colonna dura da oltre 20 anni e, quando si è presentata l’opportunità di realizzare un nuovo ristorante all’interno di uno dei luoghi simbolo di Roma, è venuto naturale pensare a colui che della tradizione enogastronomica romana è uno dei principali esponenti. Termini si arricchisce così di un’offerta gastronomica di alto livello recuperando la tradizione del 'ristorante in stazione' che negli anni era andata persa".

Sebastien de Rose, Chief Operating Officer di Grandi Stazioni Retail, ha ricordato: "Roma Termini è la stazione più grande d’Italia, la seconda stazione in Europa.

Siamo orgogliosi dell’apertura dell’Open Colonna che completa l’offerta di Terrazza Termini, la food&lounge di stazione. La collaborazione con i migliori operatori sul mercato ci consente di offrire ai nostri frequentatori la qualità e i servizi che cercano ma anche di restituire alla stazione il suo ruolo nella città".

Insieme all’Open Colonna Bistrò, Chef Express ha inaugurato al piano terra due nuovi punti vendita di eccellenza, destinati ai viaggiatori che non hanno molto tempo a disposizione, ma non vogliono rinunciare a un caffè, a un gelato o a uno spuntino di qualità: sono il bar gelateria a marchio Cioccolatitaliani, e lo spazio gourmet di Renzini Salumi, con i quali Chef Express ha avviato da tempo una partnership per lo sviluppo nei contesti di viaggio (stazioni, aeroporti e aree di servizio autostradali).

A Roma Termini Chef Express è presente dal 1990, anno in cui rilevò la società che gestiva lo storico ristorante della stazione.

Oggi nella stazione romana gestisce 19 punti vendita suddivisi per tipologia di offerta: bar caffetterie, gelaterie, pizzerie e ristoranti a marchio Mokà, Juice Bar, Mr. Panino, RossoSapore, Panella, Gusto, Roadhouse Restaurant, impiegando oltre 326 dipendenti.