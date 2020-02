Coronavirus: Razza, 'per ora nessun grande evento cancellato in Sicilia'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – "Sull’eventuale sospensione dei grandi eventi in Sicilia, desidero rasserenare tutti: è un tema sul quale ragioneremo col governo nazionale e con l’ufficio del commissario per l’emergenza ma voglio sottolineare che le misure che sono state adottate in via straordinaria con un’ordinanza del ministro Speranza, d’intesa con il presidente Fontana, riguardano quei territori in cui non c’è il sospetto del contagio ma l’accertamento di singoli casi". Così l’assessore regionale alla Salute Salute Ruggero Razza durante la conferenza stampa seguita alla riunione della unità di crisi sul coronavirus convocata stamani a Catania.