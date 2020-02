Coronavirus: prevenzione alla Camera, controlli e limiti a ingressi fino a 15 marzo (2)

(Adnkronos) – "In questo contesto, il Collegio dei Questori -oltre ad approvare talune indicazioni operative per i frequentatori delle sedi della Camera, in linea con le direttive definite dai più recenti provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie competenti -ha deliberato le seguenti ulteriori misure: è sospeso lo svolgimento di convegni, seminari ed eventi di qualsiasi natura aperti a soggetti esterni -spiega ancora la nota- presso tutte le sedi della Camera dei deputati, comprese le sale a disposizione dei Gruppi parlamentari; 'Montecitorio a porte aperte' e 'Insula Sapientiae'; visite scolastiche, giornate di formazione e ogni altra iniziativa rivolta alle scuole e alle Università; visite di gruppo".

"Presso la Sala conferenze di Palazzo Montecitorio potranno avere luogo esclusivamente conferenze stampa svolte da deputati o da gruppi parlamentari, con la sola presenza di giornalisti accreditati dall’Associazione stampa parlamentare ovvero degli altri soggetti già accreditati all’accesso ai Palazzi".

"Ciascun deputato potrà ricevere ospiti nel limite massimo di tre al giorno; per tali ospiti è sospesa la possibilità di utilizzo dei servizi di ristorazione.

L’accesso degli ospiti dei deputati sarà consentito esclusivamente dagli ingressi di piazza del Parlamento 24, di via degli Uffici del Vicario 21 e dagli ingressi del complesso di Vicolo Valdina, di Palazzo Theodoli e di Palazzo del Seminario. Gli ospiti dei deputati potranno accedere esclusivamente alla Galleria dei presidenti sita al piano Aula di Palazzo Montecitorio ovvero agli uffici dei deputati e dei Gruppi parlamentari".