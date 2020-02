Palermo: ex giudice Saguto citata al processo a direttore Telejato Maniaci

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) – L'ex giudice Silvana Saguto, radiata dalla magistratura dopo il rinvio a giudizio nel processo sul cosiddetto 'cerchio magico' della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, è stata citata per il prossimo 17 marzo al processo al direttore di Telejato, Pino Maniaci, alla sbarra per estorsione. A citare l'ex magistrato è stata la difesa di Maniaci, rappresentata dagli avvocati Antonio Ingroia e Bartolo Parrino. Richiesta accolta dal Tribunale. "Ricordate le intercettazioni in cui Silvana Saguto sollecitava le indagini a mio carico? – commenta Maniaci alla fine dell'udienza – Ebbene, dall'udienza di oggi è emerso un particolare degno di interesse: l'ex giudice si è recata alla caserma dei carabinieri di Partinico prima che fosse reso noto il caso Maniaci e proprio nel periodo in cui lei era sotto indagine".

Sempre per il 17 marzo è stato citato anche il colonnello Rosolino Nasca, entrambi sono sotto processo a Caltanissetta. Lo stesso giorno è prevista anche l'udienza del processo a carico di Saguto e Nasca a Caltanissetta.