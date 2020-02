Governo: Nobili (Iv), 'governissimo? dibattito che non esiste al momento'**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Governissimo? "La risposta è: al momento è un dibattito che non esiste". Luciano Nobili di Italia Viva risponde così all'Adnkronos sull'ipotesi di un governo di emergenza, senza Giuseppe Conte premier, avanzata da Matteo Salvini.

"Avevamo dei dossier aperti col governo e Renzi ha proposto per primo uno sforzo comune sulle riforme, ma dall’esplosione del coronavirus abbiamo unilateralmente sospeso ogni polemica e contestazione. Perché questo è il momento di risolvere i problemi. Poi, se ci si rende conto che sui cantieri come sulle riforme che servono (ad esempio regia unitaria dell’emergenza e non affidata alle singole regioni) siamo contenti. Magari è l’occasione per farle davvero".