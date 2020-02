Migranti: ok giunta regolamento Senato, slitta voto su Salvini per Open Arms

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Slitta, probabilmente entro la prima metà di marzo, il voto della Giunta delle Immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, inizialmente previsto per oggi. La Giunta del Regolamento di Palazzo Madama, pur riconoscendo il carattere perentorio del termine di trenta giorni entro il quale occorre decidere sulla domanda di autorizzazione, ha stabilito infatti che è possibile uno slittamento in presenza di circostanze eccezionali. In questo caso è stata ritenuta tale l'impossibilità del senatore della Lega Luigi Augussori di partecipare ai lavori della Giunta, in quanto bloccato nella zona rossa di Lodi per l'emergenza coronavirus, senza la possibilità, da regolamento, di essere sostituito da un altro componente dello stesso partito.

Il presidente della Giunta delle Immunità, Maurizio Gasparri, anticiperà alle 14 la riunione prevista per le 16 e in quella sede verrà stabilita la nuova data per la votazione, probabilmente entro il 15 marzo.