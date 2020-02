Coronavirus: assessore Foroni, 'continua lavoro Protezione Civile Lombardia con territori' (4)

(Adnkronos) – E' stata confermata la disponibilità di spazi per l'allestimento delle strutture destinate alla quarantena (al momento, 50 posti a Baggio, con 11 stanze a 4 letti e 3 stanze a 2 letti), in stretta collaborazione con le altre strutture nazionali attivate (Esercito, Croce Rossa Italiana), il supporto con personale volontario alla gestione del numero verde attivato da Regione per l'emergenza coronavirus conta su circa 140 volontari impiegati. Infine proseguono le procedure di sorveglianza sanitaria negli aeroporti, con sostituzione del volontariato delle organizzazioni di volontariato nazionali con quelle territoriali, e la disponibilità di circa 700 volontari "territoriali", distribuiti su più giorni.