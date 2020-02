Infortuni: cade in forno spento in ditta Brianza, muore operaio 44enne

Milano, 29 feb. (Adnkronos) – Un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro in una ditta per la lavorazione dei metalli a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. L'uomo è caduto in un forno spento dello stabilimento intorno alle 5 di mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, ma il personale del soccorso ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause e la dinamica dell'incidente.

"Non ci sono parole per commentare quanto accaduto – afferma Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza – siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale. Non si può non affrontare questo tema con la giusta importanza che deve avere. Quello che sta avvenendo nei luoghi di lavoro è una vera e propria strage, la dobbiamo chiamare proprio così”.