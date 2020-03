Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Ciascuno deve fare la propria parte per affrontare l'emergenza, per poterla vincere e potersi rialzare quanto prima". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

"Se tutti rispettano le regole non solo mettono in sicurezza sé stessi e i propri cari ma consentono all'intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza".