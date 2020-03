Coronavirus: Salvini, 'i vincoli europei ci hanno fatto chiudere ospedali e morire**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Noi fino ad oggi abbiamo fatto tutti i compiti a casa come ci dicevano i tedeschi: rispettando lo zero virgola abbiamo chiuso ospedali, scuole, caserme. Oggi gli italiani toccano con mano che i sacrifici per rispettare questi vincoli europei rischiamo di farci morire". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Carta Bianca'.