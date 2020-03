Coronavirus: Gallera, 'dare messaggi univoci, richiamo sindaci all'unità'

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – "Stiamo vivendo qualcosa di inedito, il rapporto col governo è continuo noi lo abbiamo incalzato molto è chiaro che la Lombardia vive una situazione diversa dalle altre ragioni: forse sulla nostra realtà qualcosa di più decisivo e tempestivo poteva essere fatto, però l'importante era la volontà di fare". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ospite di 'Dritto e Rovescio'.

"Non bisogna dividersi, bisogna lavorare, dobbiamo dare messaggi univoci: dopo un mese sento delle polemiche sui territori che francamente faccio fatica a capire. Stiamo vivendo un momento complicato che il richiamo all'unità lo faccio mio e vorrei che fosse anche dei sindaci e degli amministratori locali", sottolinea Gallera che rimarca come i "cittadini non vogliono polemiche".