Coronavirus: l'economista Roventini, 'da Governo briciole, è momento Helicopter money' (2)

(Adnkronos) – "Qualche economista 'austero' potrebbe dire che una politica del genere aumenterebbe l'inflazione. Ma è un rischio nullo visto l’inflazione attuale è molto bassa e con questa rischiamo addirittura la deflazione". Gli Eurobond o i Coronabond sono un'altra possibilità: "Possono essere emessi dal Mes, che come ogni altra istituzione internazionale raccoglierebbe risorse da distribuire ai Paesi europei, secondo regole da definire, ma senza incidere sul loro debito". Il debito, in questo caso, rimarrebbe sul mercato, e in capo all'Europa. O si fa questo, "l'Europa salta per aria", è la previsione di Roventini.

Se è vero che la perdita per il Pil italiano potrebbe essere tra il cinque e il dieci per cento, "il problema è che qualcosa va fatto subito". E questo, anche per evitare il rischio di una depressione duratura, ben argomentato da Mario Draghi nella sua lettera di ieri.

Se non si interviene, "uno shock temporaneo diventa duraturo, ossia riduce le possibilità di crescita anche nei prossimi dieci, venti anni: se scompaiono le imprese strategiche, si distrugge la catena di valore e non si può più ripartire. E le catene di valore, oggi, sono ormai europee". Il problema, ancora una volta, è dell'Europa.