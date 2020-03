Coronavirus: Conte, stasera mia intervista ad 'Ard' con messaggio a tedeschi

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Questa sera andrà in onda sulla tv tedesca 'Ard' una mia intervista. Nel corso di questo intervento ho lanciato un messaggio ai cittadini tedeschi e ho formulato alcune considerazioni per affrontare in modo più efficace questa emergenza europea. Ve la riproporrò qui su Facebook alle 20.45". Lo annuncia su Facebook il premier Giuseppe Conte.