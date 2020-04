Coronavirus: Fidanza, 'Ue incapace, Italia emetta titoli Stato garantiti da Bce'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Lo stallo dell’Eurogruppo rischia di far perdere ulteriore tempo su strumenti finanziari di scarsa portata. Ci si accapiglia su un fantomatico Mes senza condizioni quando tutti sanno che questo non potrà esistere, le condizioni ci saranno eccome e spetterà poi al governo Conte decidere se consegnarci mani e piedi per anni a Berlino e Bruxelles per 'soli' 36 miliardi, di cui 14 sono soldi degli italiani già versati. Così come ci si straccia le vesti per un abbozzo di 'recovery bond' che nella migliore delle ipotesi altro non saranno che un fondo modello Sure, di scarsa entità ma con la richiesta di elevate garanzie e con minimo effetto leva". Lo afferma Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo.

"In questo quadro deprimente -aggiunge- non resta che prendere atto che l’Unione europea è incapace di una risposta comune e si deve limitare a consentire a ciascuno di spendere le proprie risorse senza venire strangolato dalla speculazione.

L’Italia preveda subito un’emissione straordinaria di titoli di stato a lunghissima scadenza e a zero tasse, come proposto da Giulio Tremonti, e la Bce si impegni a garantirli. Fine delle trasmissioni".