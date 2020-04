Coronavirus: Magri (Ancma), 'due ruote ruolo importantissimo per ripartenza'

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – "Le due ruote, siano esse a pedale, a motore o a trazione elettrica giocheranno un ruolo importantissimo nella mobilità individuale della ripartenza, soprattutto nei contesti urbani, dove possono assicurare in maniera esclusiva il distanziamento sociale, la velocità negli spostamenti e una maggiore sostenibilità ambientale". Lo sostiene Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, l’associazione dei produttori di cicli, motocicli e accessori, che in una lettera indirizzata al governo e a Vittorio Colao, il manager che guida la task force per la ripartenza, chiede "la riapertura immediata delle imprese del settore".