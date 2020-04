Caltanissetta: rischio frane, si mette in sicurezza centro abitato Marianopoli

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) – A Marianopoli, nel Nisseno, i residenti del quartiere Case agricole convivono da tre decenni con il pericolo di frane e smottamenti del terreno che hanno causato, nel tempo, lesioni in diverse abitazioni e danni ai manufatti e alle sedi stradali interne. Allo scopo di risolvere il problema in modo strutturale, l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha programmato un’opera per la quale è già stata ultimata la relativa gara che ha visto la Edilsun srl di Agrigento, con un ribasso del 31,1 per cento, piazzarsi al primo posto. Tira così un sospiro di sollievo l’amministrazione comunale che, a intervalli regolari, ha posto in essere un’attività di controllo e di monitoraggio per verificare la stabilità delle infrastrutture e degli edifici, oltre a eseguire interventi tampone di manutenzione straordinaria del sistema viario.

Si tratta, infatti, di un’area che ha una classificazione R4, di rischio molto elevato, e i lavori servono a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza generale. Il progetto prevede la costruzione di una paratìa di pali trivellati in cemento armato, con un cordolo che servirà da base per un muro di contenimento. Verrà inoltre adeguato il sistema di raccolta delle acque meteoriche. Si procederà infine con la collocazione di sei caditoie a nastro e alla pulizia di quelle esistenti.