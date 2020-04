25 aprile: Maraio (Psi), 'pandemia è nostra resistenza'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Mai come quest’anno i valori di democrazia e libertà della Resistenza vanno ricordati, celebrati, difesi. I socialisti, che quelle battaglie per la liberazione le hanno combattute pagando con la loro stessa stessa vita, hanno ancora oggi un compito e una missione fondamentali: essere laddove sono le diseguaglianze, le fragilità, la povertà, gli anziani in difficoltà, le persone sole". È quanto scrive in una lettera agli iscritti il Segretario del Psi, Enzo Maraio.

"La nostra resistenza è questa. E’ la nostra nuova resistenza. Quando la pandemia sarà finita, non potremo limitarci a camminare tra le macerie, ma dovremo ricostruire un Paese stanco, indebolito, affranto. Come nel dopoguerra.”