Ue: Fitoussi, 'o cambia o sparisce, o sarà federale e solidale o non sarà'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Non bisogna essere ingenui quando si parla di Europa: o l'Europa cambierà o sparirà. O sarà federale e solidale o non sarà". Ad affermarlo è l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all'istituto di studi politici di Parigi e all'Università Luiss di Roma nel corso di un'audizione alla Commissione Politiche Ue alla Camera dei Deputati sottolineando che "c'è un capo in Europa ed è la Germania".

Adesso, rileva l'economista francese, "ci sono i paesi del nord che hanno fatto un blocco anti Europa del sud. E questa cosa non va. L'Europa è divisa e non ha rispettato le sue promesse sui temi a cui importa alla gente: sanità, scuola, protezione sociale e sicurezza". Anzi l'Europa ha contribuito a ridurre questi servizi pubblici.

L'Europa, infine, "sta diventando una cosa non democratica. Il popolo può cambiare governi ma non cambiano le politiche. Non è democrazia".