Caos Procure: Quirinale, Mattarella fuori da dibattito politico, parlerà in sedi preposte

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "In merito alle vicende che hanno interessato la magistratura, il Presidente della Repubblica, come ha già fatto in passato, tornerà a esprimersi nelle occasioni e nelle sedi a ciò destinate, rimanendo estraneo a dibattiti tra le forze politiche e senza essere coinvolto in interpretazioni di singoli fatti, oggetto del libero confronto politico e giornalistico". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Ufficio stampa del Quirinale.