Caos Procure: Mulé (Fi), 'hanno sputato su Carta, ora riforma corale'

Roma, 1 giu,. (Adnkronos) – "Giustizia, dal latino 'iustus': giusto. L’enciclopedia degli orrori in queste settimane di scandali e intercettazioni di 'giusto' non ha proprio nulla. Anzi, viene a spalancarsi l’abisso dell’aberrazione nel quale è piombata la giustizia in Italia. Le toghe politicizzate mostrano il vero volto di quello che a tutti gli effetti è diventato un partito politico, una casta ambiziosa e pericolosissima che nella logica della spartizione delle poltrone soppianta merito, competenza, giustizia, diritti preferendo il correntismo e la rappresentanza politica associativa disvelata perfettamente dall’inchiesta Palamara". Lo scrive su Facebook Giorgio Mulé, deputato di Fi e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

"Ci troviamo di fronte a una sorta di Manuale Cencelli, un potere nel potere che muove ossessivamente attacchi a #Berlusconi piuttosto che al centrodestra, con l’obiettivo di non farli governare, di screditarli, di arginarli.

C’è di che rabbrividire – denuncia Mulé – la democrazia è in forte pericolo, ma non solo per il senso di giustizia violato ma per i tanti magistrati infangati nel loro ruolo che con serietà e dedizione combattono ogni giorno mafia e criminalità".

"Hanno sputato sulla Costituzione, hanno calpestato la democrazia, hanno tentato di uccidere la verità, serve per questo urgentemente una riforma corale della Giustizia e della Magistratura, una riforma armoniosa e strutturale che limiti i poteri e ne esalti i meriti: possiamo vincere la battaglia madre di tutte le battaglie di Forza Italia. Ma ora, con coraggio", conclude.