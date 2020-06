Lombardia: Aler Milano denuncia centro sociale per occupazione spazio

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – Aler Milano sporge denuncia contro il centro sociale 'Cuore in Gola' per occupare abusivamente, da anni, uno spazio di proprietà dell'azienda controllata dalla Regione Lombardia che si occupa di edilizia residenziale pubblica.

"Lanciamo un segnale forte di legalità in un quartiere che ne ha estremamente bisogno e auspico che le forze dell'ordine riescano a buttare fuori gli antagonisti il prima possibile", afferma l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilita' Stefano Bolognini, che vuole lo sgombero del centro sociale in via Pichi.

"I fatti di Capodanno e l'aggressione, solo pochi giorni fa, a Vittorio Brumotti dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che in zona vige una sorta di 'far-west', al quale gli esponenti del centro sociale non sono certo estranei, ma anzi, spesso contribuiscono attivamente alla diffusa illegalità del quartiere. Peraltro, come se tutto ciò già non bastasse, l'occupazione abusiva impedisce interventi di messa a norma degli impianti". Il passaggio formale "era doveroso.

Adesso sono certo che, grazie alle Forze dell'Ordine, si riuscirà finalmente a chiudere un nido di illegalità e di malaffare e a sgomberarne gli occupanti abusivi".