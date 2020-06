Coronavirus: E. Letta, 'Ue gestisca in modo nuovo esplosione del debito pubblico'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Credo che l’Unione Europea, appena definito il recovery plan, debba aprire un dossier sulla gestione del debito pubblico. Non credo gestibile il debito in continuità con le regole precedenti". Lo dice l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, europeista convinto, nell’intervista concessa al mensile Investire, in edicola da oggi.

"Non ho la soluzione in tasca – prosegue Letta – ma occorrerà trovare il modo di classificare in maniera differente gli aumenti di debito dovuti al Covid. Se non si facesse così, il debito italiano diventerà spazzatura, con effetti che nessuno di noi vuole immaginare. Rispetto all’Italia situazioni meno gravi ma simili toccheranno Francia, Spagna, Belgio e tutti gli altri paesi. La stessa Germania correrà dei rischi".

Per questo, aggiunge, "credo che occorra por mano subito a questo dossier, che la Bce e l’Eurogruppo inizino a ragionare sulle varie opzioni possibili, se per esempio trasformare quella parte di debito in debito perpetuo o varare altre operazioni comunque non convenzionali".